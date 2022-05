Cagliari, conferme su Mazzarri: sarà esonero. Manca solo l’ufficialità

Esonero in arrivo per Walter Mazzarri: cambio in panchina nel Cagliari. Alla penultima l’Inter farà visita proprio ai sardi

Alessandro Cosattini

Esonero in arrivo per Walter Mazzarri. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, anche La Gazzetta conferma nell’edizione online: il Cagliari è pronto a cambiare allenatore per il finale di stagione. E ricordiamo che alla penultima l’Inter farà visita ai sardi proprio. Ecco quanto evidenziato dalla rosea.

“Walter Mazzarri non sarà più l’allenatore del Cagliari. La decisione, arrivata in questi minuti, non è ufficiale ma dovrebbe diventarlo a breve. Il club sardo affiderà la squadra ad Alessandro Agostini, ex difensore e poi allenatore nelle giovanili del club. La decisione arriva a tre giornate dalla fine del campionato, nel pieno di una corsa salvezza in cui il Cagliari si ritrova invischiato: una vittoria nelle ultime cinque gare ha messo il Cagliari in una situazione pericolosissima: Salernitana e Genoa inseguono a tre punti di distanza in un finale tutto da scrivere”, si legge.