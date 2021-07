Cagliari, Giulini: “Godin? L’anno scorso pagava anche l’Inter. È vittima di…”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato del futuro di Diego Godin e del futuro del difensore uruguaiano

Oltre al ritorno di Radja Nainggolan dall' Inter , il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza stampa del futuro di un altro ex nerazzurro, il difensore uruguaiano Diego Godin :

"L'anno scorso c'era una parte del pagamento dello stipendio da parte dell'Inter, ma quest'anno non è così. È evidente che non si possa sostenere un costo del genere per il club: stiamo dialogando, ma anche in questo caso è una situazione particolare perché nessuno si aspettava un anno senza pubblico. Godin è una vittima di questa situazione, è comprensibile che lui sia deluso e lui è stato uno dei protagonisti della salvezza, ma se oggi mi chiedete come si possa risolvere questa situazione non posso darvi una risposta".