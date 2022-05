Cagliari-Inter, già metà stadio pieno: biglietti a ruba, atteso il tutto esaurito

Tagliandi a ruba per la sfida valida per il penultimo turno di campionato tra i sardi e i nerazzurri di Inzaghi

Ci sarà il tutto esaurito all'Unipol Domus di Cagliari. È caccia al biglietto nel capoluogo sardo per la sfida contro l'Inter, in programma domenica sera alle 20:45. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'impianto sarà una bolgia: saranno 16 mila, il massimo della capienza, i tifosi rossoblù presenti.

"Subito il botto: cinquemila tagliandi in un giorno. Ieri, invece, ne sono stati venduti altri tremila. Questo con una promozione chiamata “Tariffa rossoblù”. Che significa? Prezzi popolari per i fedelissimi, cioè per quei tifosi che hanno sottoscritto il mini abbonamento in precedenza o hanno presenziato ad almeno una delle sfide con Sassuolo e Verona. Una bella operazione che ha già coinvolto migliaia di affezionati. Metà dello stadio, stando ai dati di ieri sera, è già riempito, a conferma di una passione popolare in continua crescita, ora dopo ora. Ma è molto facile preventivare un tutto esaurito, come accaduto il 30 aprile col Verona".