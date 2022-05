Cagliari-Inter, i bookmakers non hanno dubbi: nerazzurri favoriti. Le quote

I rossoblù proveranno a sfruttare il fattore campo ma i pronostici dei bookmakers sono tutti dalla parte dell'Inter

Finiti i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, l'Inter è proiettata alla difficile trasferta di Cagliari. Entrambe le squadre hanno l'obbligo di vincere: i nerazzurri per sperare ancora nello scudetto, i sardi per la salvezza. "I rossoblù proveranno a sfruttare il fattore campo ma i pronostici dei bookmakers sono tutti dalla parte dei Campioni d’Italia, peraltro galvanizzati dalla recente vittoria della Coppa Italia a spese della Juventus. Betclic punta sulla fame di Scudetto dei nerazzurri e fissa la loro vittoria a 1.39 (1.38 per Snai e 1.37 per Sisal), contro il 6.85 di quella disperata dei padroni di casa. L’Inter è in corsa per il “mini-triplete” e dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia - entrambe a spese della rivale storica Juventus - vorrebbe vincere anche lo Scudetto, ma il destino non è nelle sue mani. Non resta che vincere e sperare in un passo falso del Milan. Per il match di Cagliari, il risultato esatto più probabile è lo 0-2 quotato a 9. Un altro 0-4 come a Milano è pagato a 19. L’1-1, che forse non servirebbe a nessuno, vale 11.5. Il 2-1 rossoblù è fissato a 24".