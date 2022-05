TS – Inter, Inzaghi rilancia Bastoni e Dumfries dal 1′. 3 concetti alla squadra

La probabile formazione dei nerazzurri in vista della trasferta di Cagliari e i messaggi di Inzaghi alla squadra

Simone Inzaghi non avrà a disposizione solamente Vecino in vista della sfida di questa sera. L'allenatore dell'Inter è intenzionato a schierare la formazione migliore a Cagliari, in vista della sfida della Unipol Domus.