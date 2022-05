Cagliari-Inter, pagelle GdS: Lautaro MVP, delude Dzeko. Brillano gli esterni

È Lautaro Martinez il migliore in campo dell’Inter che ieri si è imposta 3-1 sul campo del Cagliari. Ecco le pagelle della Gazzetta

È Lautaro Martinez il migliore in campo dell’Inter che ieri si è imposta 3-1 sul campo del Cagliari. Voto 7,5 per il Toro, grande protagonista con una doppietta. “Riempie la partita di tante cose, i gol - 25 stagionali - fanno parte di una collezione preziosa. Pericolo costante, condanna per i rivali”, si legge su La Gazzetta dello Sport. 5,5 per Dzeko, il peggiore dei suoi ieri: “Sempre un passo dietro Lautaro, ma senza mai accendere la luce. Poco reattivo, a volte quasi assente, aggredito dai difensori del Cagliari”.