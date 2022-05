CdS / Cagliari-Inter, due cambi per Inzaghi: in attacco dubbio tra…

Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della trasferta dell'Unipol Domus di Cagliari di questa sera

Come riferisce Il Corriere dello Sport, dall'inizio ci saranno Bastoni e Dumfries al posto di D'Ambrosio e Darmian. In attacco la certezza è Lautaro Martinez, con Correa in vantaggio su Dzeko e Sanchez per l'altra maglia.