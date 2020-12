Un infortunio non gli ha permesso di esserci ma vuole comunque essere con i suoi compagni. Li incoraggerà dal divano di casa. Arturo Vidal, in un post sui social, ha pubblicato alcune sue foto per augurare a tutti buona domenica. Poi nelle sue Instagram stories ha pubblicato la foto della sua televisione, collegata su Cagliari-Inter su Dazn, e c’è la scritta Forza Inter con due cuoricini nerazzurri. È pronto per fare il tifo.