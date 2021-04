Cagliari, Jeda: “Nainggolan e Godin devono essere trainanti. Ora stanno…”

Le parole di Jeda sui due ex Inter: "Hanno capito cosa significa Cagliari per i tifosi e per questa terra"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato così dei due ex Inter Radja Nainggolan e Diego Godin: "Nainggolan e Godin devono essere trainanti. Ora stanno tornando ai loro livelli, hanno capito cosa significa Cagliari per i tifosi e per questa terra. Gli allenatori possono avere colpe fino a un certo punto, poi sono i giocatori che devono capire la situazione e dare la svolta. Il Cagliari ora ha tirato fuori l'orgoglio che era mancato finora. Partite come quelle contro la Roma mi danno fiducia".