Cagliari, Jeda: “Nainggolan importante, può dare tanto con 2 fattori. Godin…”

L'ex attaccante del Cagliari, Jeda, ha parlato del mercato del club sardo e del possibile ritorno di Radja Nainggolan dall'Inter

"Deve prendere giocatori pronti, guardarli negli occhi e capire se hanno voglia. Serve euforia per indossare la maglia del Cagliari. A volte mancano le motivazioni e la squadra ne risente. Il Cagliari ha bisogno di giocatori motivati. Servono giocatori di qualità, utili alla causa. Nainggolan è un giocatore utile per il Cagliari, ma dipende cosa comporta il suo arrivo. Lui è importante per la piazza, credo che con la motivazione giusta e il tecnico giusto può dare tanto. E poi bisogna vedere se può dare ancora qualcosa Godin".