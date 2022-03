UFFICIALE – Cagliari, Marin positivo al Covid: il comunicato del club

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha annunciato che Marin è risultato positivo al Covid

"Il Cagliari Calcio comunica che Razvan Marin, in seguito ai test sanitari effettuati in ritiro con la propria Nazionale, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente isolato; il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti".