Sky – Cagliari, Mazzarri verso l’addio: pronta la promozione di Agostini

Si va verso l’esonero di Walter Mazzarri in casa Cagliari. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio dopo il ko contro il Verona

Si va verso l’esonero di Walter Mazzarri in casa Cagliari dopo il ko contro il Verona di sabato. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club “sta chiudendo il rapporto con Mazzarri. Allenamento in programma oggi, annullato: si va sempre di più verso la promozione di Agostini in panchina”, si legge sul profilo Twitter dell’esperto di mercato. L’Inter di Inzaghi farà visita al Cagliari domenica 15 maggio per la penultima giornata di campionato.