Cagliari, Mazzarri: “La vittoria di oggi ci dà fiducia. Salvezza? E’ lontana”

Le parole del tecnico toscano ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa dopo il 2-1 in casa della Sampdoria

Walter Mazzarri in conferenza stampa ha commentato la vittoria di oggi del suo Cagliari contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico toscano: "Ci dobbiamo scordare l'euforia di questa partita ma continuare a lavorare come abbiamo fatto. Oggi abbiamo fatto la prima tappa di un cammino difficilissimo. E' una partita che ci dà fiducia, ci voleva anche se quattro, cinque punti in più ce li saremo meritati. Dobbiamo migliorare ancora ma è una squadra giovane e soprattutto in difesa abbiamo fatto una grande partita. La salvezza è lontana. Non credevo di avere queste difficoltà quando sono subentrato. Pensiamo partita dopo partita, alla fine trieremo le somme. Questa vittoria ci deve dare fiducia, euforia, ma dobbiamo pensare solo a noi".