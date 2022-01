Cagliari, Mazzarri: “Ho sfondato tre porte dalla rabbia. Punti persi per stupidità”

Le parole del tecnico toscano dopo la rimonta subita nel finale del match con la Fiorentina di quest'oggi

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina. Queste le sue considerazioni: "La partita ormai era vinta. Eravamo in vantaggio, in 11 contro 10, bastava continuare a giocare anche se abbiamo sbagliato il 2-0. Dispiace di aver buttato due punti che erano meritatissimi. Li abbiamo persi per stupidità e leggerezze nostre. Il gol di Sottil è l'unico tiro del secondo tempo della Fiorentina. Siamo stati ingenui, dobbiamo crescere. So chi ha fatto una leggerezza pazzesca, ma lo dirò a lui in faccia. Dovevamo anche affrontare Sottil prima. Ho sfondato tre porte a fine gara, non si può perdere un'occasione così in Serie A. Da quando si sono potute prendere determinate decisioni, che sono potute arrivare col mercato, è cambiato qualcosa. Abbiamo buttato troppi punti nel girone d'andata. Ma la cosa che mi fa piacere è che la mia relazione dopo 15/20 giorni, è servita perché le abbiamo fatte ed è cambiata l'aria. Sono già 4/5 partite che vedo qualcosa di diverso.