Cagliari più vicino all’acquisto di Nainggolan dall’Inter? Un indizio da non sottovalutare

La scelta di Eusebio Di Francesco per la panchina del Cagliari potrebbe nascondere qualche indizio anche sul futuro di Radja Nainggolan. E’ stato anche il centrocampista, quest’anno in prestito in Sardegna dall’Inter, a consigliare alla dirigenza di affondare il colpo sull’ex allenatore di Roma e Sassuolo, complice l’ottimo rapporto creatosi tra i due nella capitale. A questo punto, come spiegano i colleghi di TMW, non è da escludere che le ipotesi di permanenza a Cagliari del belga siano in aumento. Giulini vorrebbe trattenerlo e tornerà presto a sedersi al tavolo delle trattative con l’Inter.