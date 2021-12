Sky – Cagliari, l’uomo mercato Nandez in dubbio per l’Inter: sos in mediana

Cercato già in estate dall'Inter in chiave mercato, Nandez è in dubbio per la sfida in programma domenica a San Siro

Alessandro Cosattini

Il dubbio principale in casa Cagliari verso la sfida contro l’Inter in programma domenica alle 20.45 a San Siro riguarda Nahitan Nandez. Dalla ripresa degli allenamenti, il giocatore deve smaltire un fastidio ai flessori della coscia destra. Come riportato da Sky Sport, “il centrocampista, uomo mercato anche in chiave Inter, è un titolare fisso e la sua eventuale assenza, unita all'indisponibilità di Strootman non è affare da poco per Mazzarri. In mediana pronti quindi Grassi e Deiola ma c'è ancora aperta l'opzione recupero per Nandez”. In attacco c’è l’ex Keita in vantaggio su Pavoletti.