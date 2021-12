Da Cagliari: Nandez verso il forfait con l’Inter e non soltanto, la situazione

Non arrivano buone notizie per il centrocampista del Cagliari, ai box per un problema muscolare: salterà l'Inter

Niente Inter e non solo. Secondo quanto riportato da centotrentuno.com, sito molto vicino alle vicende di casa Cagliari, Nahitan Nández salterà la sfida di San Siro e non solo. “Quello che sembrava essere uno stop più precauzionale che necessario potrebbe diventare un punto interrogativo oltre la gara contro i nerazzurri. Ora, però, i dubbi crescono anche per lo scontro diretto di sabato 18 dicembre contro l’Udinese alla Unipol Domus. L’obiettivo di avere Nández per la partita salvezza di fronte ai friulani, infatti, potrebbe diventare complicato da raggiungere. Il centrocampista uruguaiano avrebbe infatti riscontrato un affaticamento importante, fermandosi per tempo prima che potesse trasformarsi in una lesione muscolare. I tanti impegni tra club e nazionale avrebbero così causato un sovraccarico la cui prognosi è difficile da prevedere, ma che non dovrebbe discostarsi da uno stop tra la settimana e i dieci giorni”, si legge.