TS – Inter, il Cagliari punta due nerazzurri per l’attacco: ecco come si può sbloccare l’affare

Contatti fitti tra Inter e Cagliari: dopo l'affare Dalbert e quelli per Nandez e Nainggolan in dirittura d'arrivo, si parla di attaccanti

Inter e Cagliari lavorano su più fronti. I rapporti tra le società restano ottimi, come dimostrano i numeri scambi nelle ultime sessioni di mercato. Dopo aver ufficializzato il passaggio di Dalbert alla corte di Semplici in prestito con diritto di riscatto, nerazzurri e sardi studiano la formula giusta per portare Nandez a Milano e Nainggolan in Sardegna.