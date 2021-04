Serie A, il Cagliari batte la Roma 3 a 2 e vede la salvezza

Vittoria importantissima per la squadra di Giulini che, senza Nainggolan, trova tre punti essenziali

È stato un colpaccio. Il Cagliari, senza Nainggolan per squalifica, batte la Roma e vede la salvezza. Il club giallorosso invece sembra dire addio alla prossima Champions e deve difendere dal Sassuolo il settimo posto. Testa allo United e alla semifinale di EL, i giallorossi non sono stati abbastanza determinati davanti ai rossoblù subito in vantaggio dopo quattro minuti con Lykogiannis. Il pari della Roma lo segna Vilar al 17esimo.