Cagliari, Semplici: “Nainggolan? Non credo alle rivoluzioni. Ho chiesto di…”

Le parole del nuovo tecnico dei sardi: "Voglio dare poche indicazioni ma precise, come modulo continueremo sulla falsa riga di quello già visto"

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici ha risposto anche ad una domanda riguardante il ruolo di Radja Nainggolan nel suo undici: “Voglio dare poche indicazioni ma precise, come modulo continueremo sulla falsa riga di quello già visto nelle ultime settimane. Ci saranno le mie idee ma non credo alle rivoluzioni, ho una rosa di grande valore ma non credo che il posizionamento di un singolo giocatore possa cambiare il risultato finale. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi. Ho chiesto loro di migliorarsi per questo cammino in salita“.