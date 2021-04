Cagliari, Semplici: “Salvezza possibile solo con la mentalità mostrata con l’Inter”

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Cagliari, Semplici, che torna sulla sconfitta a San Siro contro l'Inter

Il Cagliari va a caccia di punti salvezza. Dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter, con il gol decisivo di Matteo Darmian, domani la formazione sarda affronta il Parma in uno scontro diretto per non retrocedere.