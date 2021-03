Cagnano: “Mi piacerebbe tornare all’Inter. Quando non giochiamo in contemporanea…”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Andrea Cagnano, non nasconde la sua voglia di tornare a vestire la maglia dell'Inter

Intervistato da Tuttomercatoweb, Andrea Cagnano, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nel 2016/17, non nasconde la sua voglia di tornare a vestire la maglia dell'Inter. "Quando non giochiamo in contemporanea cerco di guardare ancora le partite dell’Inter".