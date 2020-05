Cagni: “La gente vuole il calcio, ma chi governa fa disastri. In mano a persone incapaci”

Luigi Cagni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi di giornata. Ecco le sue parole:

La Bundesliga è ripartita ma in Italia siamo ancora in alto mare:

“E’ un periodo particolare, la gente vuole il calcio. Il problema non è il calcio sì o calcio no ma chi ci governa. Si stanno facendo disastri. Oggi in tutti i campi siamo in mano a persone incapaci dal punto di vista di gestione. Basti guardare il ministro Spadafora”.

Le piace questo calcio senza tifosi?

“Ho giocato, il tifo è importante. Sono importanti anche i fischi, bisogna avere personalità. E’ meno bello questo calcio, ma se questa è la situazione dobbiamo fare così”.

Ci si lamenta della mancanza del pubblico, ma in Italia ci vanno in pochi allo stadio rispetto al resto d’Europa:

“La gente andrebbe di più agli stadi. Mancano stadi normali per godere di uno sport come il calcio”.

La Bundesliga un ottimo campionato dal punto di vista tecnico, che viene snobbato in Italia:

“Hanno ritmi alti, dovuti a un’altra mentalità rispetto alla nostra. Sono gli stadi che ti danno un’emozione diversa. Vanno a ritmi più alti perché sono in un ambiente diverso, ideale. Questi campi ti mettono piacere a giocare. Mi diverte molto vederla, come la Premier, mi diverto meno in Italia”.

Haaland in prospettiva può diventare un campione come Messi e Ronaldo?

“Ha fatto un gol bellissimo, sono curioso di vederlo. Ha delle qualità ottime, ma voglio aspettare ancora. Non ha senso paragonarlo con giocatori con qualità diverse”.