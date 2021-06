Cagni: “Conte ha fatto bene a lasciare l’Inter. Ci metteva la faccia e…”

Le parole dell'ex allenatore a proposito dell'addio al club nerazzurro del tecnico pugliese

Per Antonio Conte, l'Inter è ormai soltanto un ricordo. Gigi Cagni, ai microfoni di TMW, ha commentato l'addio tra il tecnico pugliese e il club nerazzurro: "Stimo tanto Conte, conosce il calcio, come si vince, come si gestisce una squadra. Mourinho è un numero uno nella comunicazione, ma è un'altra cosa. Di Conte ho appoggiato la decisione di andare via dall'Inter. Era lui che ci metteva la faccia ed era giusto che uno come lui scelga il posto migliore per rendere al meglio. Mourinho aveva bisogno di una piazza sanguigna come la Roma".