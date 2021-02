Cagni: “Deluso da Tonali. Non si fa dare palla, vuol dire che non ha carattere”

Le parole dell'allenatore sul classe 2000: "Non ce la faccio a capire. L'ho conosciuto e avrei scommesso anche io su di lui"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così di Sandro Tonali, autore di una prima parte di stagione deludente con la maglia del Milan: "Sono stato deluso da un giocatore, che è Tonali. Non ce la faccio a capire. L'ho conosciuto e avrei scommesso anche io su di lui. Nel suo ruolo devi volere la palla. Lui ha fatto così a Brescia e a Milano no. Questo vuol dire che non ha carattere, anche se spero di sbagliarmi. Se sei forte non sbagli".