Cagni: “Serie A 2021-22? Juventus e Inter partiranno davanti a tutti”

Gigi Cagni si è proiettato al prossimo campionato di Serie A, convinto che Inter e Juventus partiranno davanti a tutti le altre

"Juventus e Inter sempre davanti a tutti, poi vedremo cosa farà il Milan. Per quanto riguarda gli altri tecnici, sono tutti bravi, vedremo se riescono a mettere in atto le loro capacità. A me piacciono tutti, più o meno, sono allenatori che faranno bene. E poi sono tutti tecnici che vogliono rilanciarsi. Neopromosse? Difficile dirlo".