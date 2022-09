Cagni: “Inter, Inzaghi risolva i problemi. Conte mi ha detto che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così del momento no dell'Inter: "La responsabilità è dell'allenatore, è l'unico che può risolvere la cosa. Spero capisca dove sta sbagliano da un bel po' e avvenga nel più breve tempo possibile. Forse si sta capendo che non si vince più col tiki-taka. Il problema è solo uno, il ritmo. Oggi se non corri non puoi giocare al calcio. Se inizi la partita con ritmo basso per fare possesso palla, poi non riesci più a cambiare. Solo il ritmo fai risultati oggi, il calcio oggi è atletico. Se hai qualità poi fai spettacolo come Bayern o Napoli, che hanno ritmo e qualità. Oggi vincono le squadre con ritmo alto, non c'è scampo. Servono allenamenti a ritmo alto per questo".