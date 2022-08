Cagni: “Inter, ritmi da oratorio. Non mi diverte, prenderà mazzate in Europa”

Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Inzaghi ha perso per i ritmi da oratorio che puntualmente propone. E vi dico che prenderemo belle mazzate in giro per l'Europa. Con questo possesso palla e quest’andamento blando troveremo grosse difficoltà nelle coppe. Io sono stufo di vedere queste cose, guardo l'Inter e non mi diverto con ottanta passaggi nella propria metà campo".