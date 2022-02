Cagni: “Inter come organico superiore al Napoli. Non sono d’accordo con…”

Intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", il tecnico è tornato su Napoli-Inter

Intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", Gigi Cagni è tornato sul pareggio in campionato tra Napoli- Inter . "Non sono d'accordo con l'aspetto mentale per la gara contro l'Inter, il Napoli ha giocatori abituati da tempo a giocare certe partite".

"La squadra è calata fisicamente, nel primo tempo ha tenuto un ritmo molto alto. La squadra era agile, quindi si spende tanto, non si raccoglie il massimo e nel secondo tempo non avevano più la stessa brillantezza. Inter superiore al Napoli? Come gioco no ma come organico sì. Con l'Inter non ha messo in campo il massimo delle proprie qualità tecniche. Scudetto? L'Inter resta favorita".