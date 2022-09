Cagni: “Inter in ripresa? Vediamo in campionato. Ha due giocatori per ruolo”

Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMWRadio: "L'Inter di Inzaghi si è ripresa? Dobbiamo vedere cosa succede in campionato. I tecnici vanno giudicati in 7-8 partite, non su una. Mi sembra che la strada sia avviata, quella di verticalizzare e dare più ritmo. Chi fa così vince le partite. Se una squadra ha ritmi bassi neanche in Italia va bene, ancora di più in Europa. È il calcio italiano che deve cambiare.

Allegri tutti sotto accusa? È tornato dopo due anni di stop, si è trovato una situazione completamente diversa, con due rose non paragonabili. L'Inter ha due giocatori per ogni ruolo, la Juve non ce ne ha, ha 15 giocatori e deve farci Serie A e le coppe. Non so che valutazioni abbia fatto lo scorso anno, per me si aspettava una situazione migliore. Oppure non ha più stimoli in certe circostanze. Allegri volete che non lo sappia di essere inferiore a Inter, Milan, Napoli e forse a Roma e Lazio? L'altra sera pensavo: la Juve che ho visto io nei miei anni è diversa da quella di oggi. Quella di oggi non è la Juventus, non è paragonabile. Fagioli, Miretti, tutti molto bravi ma è dura così. In una partita con ritmi alti e ti serve qualità, se te ne mancano un paio fai fatica".