Cagni: “Juventus? Più che a vincere lo scudetto punterà a trionfare in Champions”

La Juventus punterà a vincere la Champions League piuttosto che a riprendersi il titolo di campione d'Italia: il pensiero di Cagni

"Anche la Nazionale era divertente e ha vinto. Lui vuole solo vincere e sa come si fa. E' un allenatore esperto, preso per questo. Uno come lui che torna alla Juventus è perché sa cosa avrebbero fatto, sul mercato e non solo. Per me la Champions è il primo obiettivo che hanno. Lui è tornato per questo e non per vincere il campionato".