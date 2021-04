Cagni: “Pirlo ha dimostrato limiti importanti. Paratici? Non è il suo mestiere”

L'ex tecnico è intervenuto a Tmw Radio per commentare la Juve di Pirlo e le scelte fatte dalla società bianconera

"Paratici? Non è il suo mestiere, ma sta imparando da quando è andato via Marotta. Diventare ds è come Pirlo con l'esperienza in panchina. Fa degli errori, non è semplice. La prima cosa da risolvere e non sbagliare è il tecnico. Pirlo ha dimostrato dei limiti importanti, non ha dimostrato niente sotto l'aspetto tattico, della gestione delle partite. Ha dei limiti come tutti i tecnici all'inizio. Se lo tengono, è perché loro hanno visto di più di quello che ho visto io. Io non ho visto una grande capacità tecnico-tattica della gestione della partita e nella sua preparazione".