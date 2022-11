Cagni: “L’Inter non arriverà al Napoli se Inzaghi qualcosa nel ritmo partita”

Ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni ha indicato nel Milan di Stefano Pioli l'avversario principale del Napoli per la conquista dello scudetto

Ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni ha indicato nel Milan di Stefano Pioli l'avversario principale del Napoli per la conquista dello scudetto:

"C'è solo il Milan dietro, anche se ultimamente non mi è piaciuto, l'Inter non ci arriva se non cambia qualcosa Inzaghi col ritmo della partita. Il Napoli però è più forte".