Cagni: “Scudetto? Napoli davanti, ha giocatori che Milan e Inter non hanno”

Le parole dell'ex allenatore di diversi club di Serie A a proposito della lotta al tricolore nel campionato di Serie A

Gigi Cagni, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche della corsa scudetto, indicando il Napoli come la sua personale favorita: "Il Napoli ha più alternative in attacco e non è una cosa da poco. E poi ha anche la miglior difesa. La condizione psico-fisica sarà determinante. Devi arrivare al massimo soprattutto quando comincerà il primo caldo. Lì la qualità avrà la meglio. In questa situazione chi ha carte più offensive è il Napoli. Ha dei giocatori che nessuna ha, a partire da Milan e Inter. Il Milan senza Ibra dove va?".