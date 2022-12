Cagni: “Scudetto? Può perderlo solo il Napoli. Ha una cosa che manca agli altri”

Le parole del noto allenatore a proposito di alcuni temi caldi in questo momento nel nostro campionato

Daniele Vitiello

Gigi Cagni, ex allenatore di diverse squadre, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di alcuni temi legati al nostro campionato. Le sue parole: "Questo Scudetto lo può perdere solo il Napoli, ha 20 giocatori allo stesso livello, cosa che non ha nessuno. Non hanno sbagliato il portiere, ha tre centravanti con caratteristiche diverse e che puoi usare in situazioni diverse. E poi ottimi esterni che sanno dribblare".

Proposto il VAR a chiamata. Può servire?

"Mi ricordo che quando ci sono stati dei cambiamenti, gli arbitri sbagliavano pochissimo e correvano vicino alla palla. L'unica cosa che è piaciuta del Mondiale è il fatto che si può fare il tempo effettivo finalmente. Si perde troppo tempo in alcune circostanze. Con il tempo effettivo non farebbero più certe cose i giocatori. Le perdite di tempo non mi piacciono, che calcio è?".

Mourinho, possibile il doppio ruolo ct del Portogallo e allenatore della Roma?

"Non ce la puoi fare, è impossibile. I raduni devi farli per forza e on puoi demandare sempre ai tuoi dello staff".