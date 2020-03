Cagni: “Serie A? Non puoi annullare, si arrivi in fondo. Inter, ora il pensiero è la coppa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Gigi Cagni ha parlato così dell’emergenza Coronavirus e del campionato italiano, ora fermo a causa di essa.

Gravina ha ribadito la volontà di finire il campionato. Che ne pensi?

“Non puoi annullare il campionato. Si deve arrivare in fondo. Si parla di sacrifici, tutti li stiamo facendo, quindi lo faccia anche il calcio :Quando si potrà allentare la stretta, si giochi anche a stadi vuoti. E i calciatori giochino anche di più”.

Bloccare le posizioni del campionato. Ultime due retrocesse, finale tra le prime due e playout tra terzultima e quartultima: come vedi questa ipotesi?

“Devono trovare delle alternative. Cominciamo però noi a essere corretti nei comportamenti. Più lo siamo, più si accorcia il periodo di quarantena”.

Entro quando si dovrebbe tornare ad allenarsi per farsi trovare pronti per la ripresa?

​​​​​​​”Io giocatori non sono stati completamente fermi, non arriverebbero proprio impreparati. Basterebbero 15 giorni per ritrovare la potenza muscolare. Mancherebbe il ritmo gara. I problemi li avrà chi presenta organici ridotti. Chi ha tante partite ravvicinate e ha poche scelte sarebbe molto difficile”.

A giugno chi potrebbe essere favorito per la ripartenza?

“La Juve, perché ha la rosa più importante. La Lazio se la giocherà al meglio, ha le possibilità tecniche per giocarsela. Saranno loro due a contendersi il campionato. Escludo l’Inter, perché secondo me il pensiero ora è la coppa“.