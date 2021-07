Cagni: “Spalletti al Napoli? Luciano allenatore esperto. Su Italia-Spagna…”

Le parole del tecnico: "Spalletti al Napoli? È un allenatore esperto, il Napoli non è l’unica squadra che ha scelto un tecnico esperto"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra l'Italia e la Spagna: "Luis Enrique conosce bene l’Italia e l’ha studiata bene. Siamo una squadra giovane e forte e sa che non ci deve aggredire alto. Mancini è molto bravo, fa giocare la squadra bene: tatticamente l’Italia è la squadra meglio organizzata. Emerson Palmieri che piace anche al Napoli? La Nazionale perde sul fatto che la coppia Spinazzola-Insigne era ormai rodata. Tecnicamente Emerson è un giocatore di qualità. Spalletti al Napoli? È un allenatore esperto, il Napoli non è l’unica squadra che ha scelto un tecnico esperto".