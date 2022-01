Cagni: “Vlahovic centravanti perfetto per la Juve. Se la giocherà con l’Atalanta”

Il tecnico ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del possibile nuovo attaccante della Juventus

"La classifica ha fatto accelerare la questione. Allegri sa che per raggiungere la Champions devi avere una squadra che non solo non le prende ma anche un attaccante da doppia cifra. Hanno preso il centravanti perfetto per la Juve e per il futuro del club. Spero non diano Morata via, perché è la seconda punta ideale, meglio di Dybala".