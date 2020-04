Cahill: “Con Conte tutti sapevano cosa fare. Lui e Mou davano attenzione a ogni dettaglio, Sarri invece…”

In un’intervista dal Daily Mail, l’ex difensore del Chelsea Gary Cahill ha parlato di Conte e Sarri ex tecnici dei Blues:

“Conte è un grande allenatore. Conosceva alla perfezione la sua formazione e non c’era un giocatore che sul campo non sapesse come muoversi nel suo ruolo. Se non sapevi cosa fare non giocavi. Mourinho e Conte hanno un’attenzione incredibile per i dettagli che non si abbassava mai. Hanno grande fiducia, una sorta di arroganza”.

Su Sarri: “Era molto interessato alle sue tattiche, probabilmente troppo e io ho perso alcuni dei suoi consigli perché impegnato nei Mondiali. Per essere brutalmente onesto, a metà stagione la relazione era finita. È difficile avere rispetto per alcune delle sue scelte. Ma ne ho molto per il club e per i giocatori”.