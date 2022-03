Caicedo-Inter, Blazquez: “Non si è mai ambientato al Genoa, non era felice”

Andres Blazquez, manager di 777 Partners e consigliere d'amministrazione del Genoa, ha parlato anche di Felipe Caicedo, ora all’Inter

Andres Blazquez, manager di 777 Partners e consigliere d'amministrazione del Genoa, ha parlato a Telenord anche di Felipe Caicedo, ora all’Inter: “Io credo che la vecchia proprietà abbia voluto portare giocatori importanti, ma forse troppo costosi. Lo ha fatto per creare una squadra esperta per fare un buon campionato. Si pensi a Maksimovic: ha fatto bene quando ha giocato. Caicedo non si è ambientato, non era molto contento di essere qui. Noi siamo arrivati dopo il mercato e abbiamo fatto ciò che potevamo a gennaio, la squadra è forte e noi davvero siamo convinti di farcela a non retrocedere: non posso credere che retrocederemo in Serie B. Io voglio che la gente ci creda, per questo stiamo facendo una campagna di prezzi popolari per la partita con l'Empoli. Ma la tifoseria sa essere calorosa: per noi questo amore è importante”.