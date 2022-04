Inter-Roma, Caicedo non ci sarà: forfait dell’ultimo minuto, il motivo

L'attaccante ecuadoregno non figura nella lista dei calciatori a disposizione di Inzgahi per la gara di oggi

Felipe Caicedo non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio contro la Roma a causa di una sindrome gastrointestinale che si è manifestata nella giornata di oggi.

Questa la comunicazione dell'Inter in merito all'assenza del centravanti ecuadoregno, che non figura nella lista dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro la Roma.