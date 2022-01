Caicedo, garantisce Inzaghi. Inter, operazione a costo zero grazie… a Sensi

Il tecnico nerazzurro ritrova l'attaccante ecuadoregno, suo calciatore ai tempi della Lazio: in giornata l'ufficialità

"Un acquisto fortissimamente voluto da Inzaghi (che aveva già avuto l'attaccante alla Lazio) per tutelarsi in vista del tour de force che attende la squadra dopo la sosta (derby e Napoli in campionato, Roma in Coppa Italia e Liverpool in Champions) con il rischio - in caso di malaugurati infortuni di Lautaro e Sanchez in Sudamerica - di affrontare questo Tourmalet con l'attacco ridotto all'osso (Correa è infortunato e ne avrà fino a metà febbraio). A rallentare l'operazione, la necessità di trovare una quadra tra il Genoa e il giocatore, considerato che l'Inter, per i cinque mesi fino a giugno ha messo a budget gli 800mila euro che avrebbe preso Stefano Sensi, finito sempre a Genova, ma alla Samp, in prestito".