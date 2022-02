Inter, Caicedo in dubbio: in mattinata provino. “Inzaghi non vuole rischiarlo ma…”

Per quel che concerne la probabile formazione, c'è un solo dubbio e riguarda la fascia destra con Dumfries favorito su Darmian

Felipe Caicedo ha riportato un affaticamento muscolare nella giornata di giovedì e, per questo, potrebbe essere out per il derby e per la sfida con la Roma di Coppa Italia. A riportarlo è il Corriere dello Sport che, tuttavia, non crea allarme: "Niente di grave tanto è vero che Inzaghi non esclude del tutto la possibilità di portarlo in panchina: dipenderà dal provino che l'ecuadoriano sosterrà stamani. Non c'è però la volontà di rischiarlo perché Martinez è diffidato in campionato e sabato c'è la trasferta di Napoli. Affrontarla con i soli Dzeko e Sanchez non sarebbe il massimo", aggiunge il quotidiano.