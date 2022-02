Inter, Caicedo salta il derby? Inzaghi spera, si tenta recupero in extremis

Il nuovo attaccante dell'Inter ha un problemino muscolare e potrebbe non riuscire a recuperare per la gara col Milan di questa sera

Con Correa ancora ai box, Inzaghi sperava di avere subito a disposizione Caicedo per avere un'alternativa in più in attacco per l'Inter. L'ex Genoa, però, ha un problema muscolare e potrebbe saltare il derby col Milan .

Come riporta La Gazzetta dello Sport "Per il centravanti honduregno, probabilmente, bisognerà aspettare un altro giro: Caicedo è un po’ affaticato e potrebbe finire in tribuna, anche se si proverà un recupero in extremis oggi per la panchina. Un piccolo dubbio che Inzaghi trascinerà fino alla fine".