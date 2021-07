Caicedo: “Con Sarri un’altra filosofia. Se rimango? Devo fare più gol”

Intervenuto a Lazio Style Radio, l'attaccante portoghese ha parlato del nuovo tecnico e anche della sua permanenza

"Quella di Sarri è un'altra filosofia anche nella preparazione, non si va sul lago, ma si lavora moltissimo in campo. Ci sono dei preparatori nuovi, l'essenza è quella di lavorare bene e tanto per arrivare pronti all'inizio. È sempre importante avere con noi i tifosi. Ci stiamo conoscendo piano piano anche con lo staff, siamo sulla strada giusta. Segnare in Champions è stato un grande stimolo. Ma se rimango qui devo fare più di nove gol".