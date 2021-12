Cairo: “Belotti, ormai credo finirà così. Bremer sa già che un domani…”

Il presidente del Torino ha parlato a La Stampa di due giocatori accostati anche all’Inter: Belotti e Bremer

“Belotti l’abbiamo preso pagandolo otto milioni, cifra non da poco quando lo stesso Palermo non ci credeva più di tanto. Era l’estate del 2015 e grazie alla pazienza e al lavoro di Ventura, Andrea è diventato Belotti. Se ne andrà a zero? Ormai credo che finirà così. Se mi sento tradito? Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare: non potevamo interrompere quel tipo di rapporto ed armonia. Nel tempo, come ho detto spesso, ho capito che se un giocatore se ne vuole andare è meglio lasciarlo partire: nella testa cambiano e se cambi nella testa rischi di andare incontro a infortuni da stress”.