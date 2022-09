Cairo: “Il calcio italiano per tornare ad alti livelli deve cambiare registro”

"Oggi siamo in un momento in cui si perdono soldi, c'è un indebitamento preoccupante, mentre dieci anni fa eravamo messi benissimo. I sistemi e anche le aziende si risanano, non c'è niente di irreparabile. Il calcio italiano può tornare ad alto livello ma dobbiamo cambiare registro". Lo ha detto il presidente di Rcs Media Group e del Torino, Urbano Cairo, intervenendo a "Gli Stati generali del calcio italiano", organizzati nell'ambito del Festival dello sport di Trento.