Cairo: “Dal Pino ha operato bene e ha avuto un’idea brillante. Gli dissi…”

Le parole del presidente del Torino ai microfoni dell'Ansa sul futuro del numero uno della Lega Serie A

Il futuro di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è in bilico. Non sembra avere intenzione di dimettersi, ma sette club gli hanno fatto sapere di non aver più fiducia nel suo operato. Tra questi, non c'è il Torino di Urbano Cairo. Il presidente granata ai microfoni dell'Ansa ha spiega: "Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me".