Cairo: “Presidente Lega di Serie A? Dobbiamo scegliere un profilo condiviso”

Il prossimo presidente della Lega dovrà essere un profilo "condiviso" che "possa portare all'attenzione del governo i problemi del calcio"

"Il calcio rischia grosso - evidenzia il proprietario del Torino, intervenuto al Teatro degli Arcimboldi per l'ingresso di Gianni Motta nella Hall of Fame del Giro d'Italia -. Ora abbiamo 45 giorni per eleggere un nuovo presidente ed evitare il commissariamento: mi sembra un tempo sufficiente, quindi aspettiamo a disperarci".