Cairo: “Riapertura stadi? Tifosi essenziali per il calcio. Con il pass vaccinale…”

Il presidente del Toro ha parlato dopo aver incontrato gli altri rappresentati dei club di Serie A in un confronto sul tema

Urbano Cairo, presidente del Torino, era presente all'incontro tra i club della Serie A per la governance della Lega Calcio e per la riapertura degli stadi. Alla fine del confronto con gli altri rappresentanti dei club ha parlato sia dell'impresa della Nazionale che dell'accesso dei tifosi allo stadio. Queste le parole ai microfoni, tra gli altri, di FCINTER1908.IT: «Belotti e Sirigu campioni? Una roba fantastica. È stata una grande cosa per noi italiani tutti. è stato un grande momento di vittoria, unità, rinascita; veramente splendido».